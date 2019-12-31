Милованов обрадовал: Зарплата украинцев в 2020 году может вырасти на 10%

Министр говорит, что рост заработной платы происходит уже четвертый год подряд

Реальная заработная плата украинцев в 2020 году может увеличиться на 10%.

Такие прогнозы обозначил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

По его данным, рост заработной платы высокими темпами происходит уже четвертый год подряд. В 2019 году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

"Фактически покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года. С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими – около 10%", – написал он.

Министр выразил мнение, что больше всего выиграют те, кто имеет квалификации нужные для отраслей, в которых вкладывают инвестиции.

Также, по его словам, в результате роста зарплат будет сокращаться трудовая миграция за границу.

Как ранее сообщал Фокус:

Зарплаты в Украине самые низкие в Европе. Об этом заявили комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики в рамках слушаний "Проблемы формирования заработной платы в бюджетной сфере и на государственных предприятиях".

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2019 года составила 10679 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. Об этом сообщил Госстат.

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в госбюджет-2020 средства на повышение зарплат учителей не заложены.