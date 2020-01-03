Кравчук: Наша страна разделена на три маленьких Украины
2020-01-03 18:19:11
Первый президент считает, что Украина не может объединиться, потому что расходятся интересы разных ее частей
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK заявил, что Украина разделена ментально на три части и украинцы не могут найти общей национальной идеи.
По его мнению, страна имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр, с разными историческими корнями, разной ментальностью и разной исторической памятью.
Кравчук выразил убежденность, что Украина не может объединиться, потому что расходятся интересы разных ее частей.
"Мы страна разных интересов", – считает бывший глава государства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что всегда, когда ложится спать, обязательно кладет на тумбочку возле кровати пистолет.
- Леонид Кравчук считает, что попытки скомпрометировать президента Украины Владимира Зеленского со стороны представителей старой власти будут проявлением неуважения к украинскому народу.
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