ДТП с омбудсменом Кулебой: подозрение еще никому не объявляли

Старший сын Кулебы, который пострадал в ДТП, сейчас проходит реабилитацию в больнице "Феофания", а младшего уже выписали

Полиция пока не объявила никому подозрения по делу о ДТП с участием уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы и его сыновей.

Об этом заявил представитель полиции Киевской области Николай Жукович, передает Громадське.

Сам Кулеба рассказал, что его старший сын, который пострадал в ДТП, сейчас проходит реабилитацию в больнице "Феофания", а младшего уже выписали.

Сам омбудсмен в пятницу, 3 января, впервые вышел на работу после аварии. По делу допросили его и жену.

Напомним, Кулеба и его сыновья попали в ДТП в Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области 24 ноября. Автомобиль Toyota, в котором находился уполномоченный с двумя своими сыновьями, пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и был сбит микроавтобусом.

Как ранее сообщал Фокус:

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи в случае, если потерпевшему нанесены тяжелые телесные повреждения, предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.