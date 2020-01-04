В течение текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня

В субботу, 4 января, двое украинских военнослужащих подорвались на Донбассе на неустановленном взрывном устройстве. Воины получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь", – говорится в сводке штаба ООС.

Также отмечается, что в течение текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

"Из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", – сообщают в штабе.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.