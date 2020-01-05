В Киеве в арендованной квартире хозяйка нашла два трупа девушек

Одна из погибших – несовершеннолетняя

В одной из квартир на улице Кирилловской в Киеве днем 4 января обнаружены два трупа девушек 2000 и 2003 годов рождения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня (4 января, – ред.) в 16:20 в Подольский управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханные тела женского пола", – сказано в сообщении.

Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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Начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Информатор сообщает, что изначально говорилось, что это были тела парня и девушки, позже выяснилось, что в шкафу лежали два трупа девушек. На убитых нашли десятки ножевых ранений.

Фото: Информатор

Обе девушки объявлены в полиции, как пропавшие, со 2 января.

Одной из убитых, предварительно, является та девушка, которая и арендовала квартиру с парнем. Но его на месте не было.

По данным издания, убитыми оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко.

Женщина сдавала квартиру посуточно. Ее арендовали парень и девушка 31 декабря, они должны были сдать ее 4 января, но когда хозяйка зашла в квартиру, то увидела на балконе в шкафу два трупа, лежащих друг на друге. Ноги погибшей были замотаны скотчем.

Кроме того, 3 января парень, который арендовал квартиру, прислал сообщение и сообщил, что они съедут раньше.

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