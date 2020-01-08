МАУ о пассажирах Boeing 737: Два человека – украинцы, остальные – граждане шести стран

Среди погибших больше всего граждан Ирана

Среди пассажиров Boeing 737 МАУ было два гражданина Украины, все остальные - иностранцы.

Об этом на брифинге рассказал вице-президент по наземному обслуживанию МАУ Владимир Семенченко.

В украинских авиалиниях подтвердили, что на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Двое пассажиров были украинцами.

Также в Киев из Тегерана летели канадцы, иранцы, немцы, шведы, афганцы и британцы.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко уточняет количество жертв крушения:

Иран - 82 человека

Канада - 63

Украина - 2 + 9 (экипаж)

Швеция - 10

Афганистан - 4

Германия - 3

Британия - 3

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.