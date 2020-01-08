МАУ о пассажирах Boeing 737: Два человека – украинцы, остальные – граждане шести стран

2020-01-08 10:29:56

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Среди погибших больше всего граждан Ирана

Среди пассажиров Boeing 737 МАУ было два гражданина Украины, все остальные - иностранцы.

Об этом на брифинге рассказал вице-президент по наземному обслуживанию МАУ Владимир Семенченко.

В украинских авиалиниях подтвердили, что на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Двое пассажиров были украинцами.

Также в Киев из Тегерана летели канадцы, иранцы, немцы, шведы, афганцы и британцы.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко уточняет количество жертв крушения:

Иран - 82 человека
Канада - 63
Украина - 2 + 9 (экипаж)
Швеция - 10
Афганистан - 4
Германия - 3
Британия - 3

Как ранее сообщал Фокус:

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