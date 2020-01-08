Украина запретила все полеты над Ираном
2020-01-08 13:09:32
Госавиаслужба с 9 января запретила полеты в воздушном пространстве Ирана
С четверга, 9 января, Украина временно запретит своим авиакомпаниям полеты в небе Ирана.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем официальном Telegram-канале.
Отмечается, что решение было принято на оперативном заседании шаба СНБО после авиакатастрофы в Тегеране.
"Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы", – написал Гончарук.
Также премьер уточнил, что Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов "Международных авиалиний Украины" (МАУ).
Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, причины авиакатастрофы будут тщательно исследованы. Украинский посол и консул тесно работают с авиационными властями Ирана для установления причин катастрофы и репатриации тел погибших украинцев.
Также в Иран отправят группу украинских специалистов для помощи в поисковой операции.
"Назвать причины трагедии можно будет только после проведенного официального расследования", – говорится в сообщении.
Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что, по предварительным данным, на рейс Тегеран-Киев было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
"Украинцев было 11. Это 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство пассажиров на борту были граждане Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. В аэропорту "Борисполь" работают психологи и медики для оказания помощи семьям погибших", – сказал Криклий.
Как уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов на рейс из Ирана в Киев зарегистрировались 169 пассажиров, но двое из них не сели в самолет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по факту авиакатастрофы украиского самолета в Иране.