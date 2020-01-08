Украинцы стали меньше оформлять загранпаспорта, – миграционная служба

В 2019 году граждане Украины оформили 3,5 млн загранпаспортов

В Государственной миграционной службе Украины отмечают резкое падение оформления украинцами биометрических загранпаспортов. Об этом говорится в сообщении службы в Facebook.

Так, в 2019 году граждане Украины оформили 3,5 млн загранпаспортов. В течение же 2018 года в Украине было оформлено более 4,8 млн иностранных биометрических паспортов.

"В общем, в 2019 году оформлено: 1 589 004 ID-карты и 3 513 986 загранпаспортов", – говорится в сообщении.

В Государственной миграционной службе добавили, что по сравнению с декабрем 2018 года в 2019 году оформлено: ID-карт – меньше на 5%, загранпаспортов – меньше на 26%.

Как ранее сообщал Фокус:

С 1 марта украинцы смогут попасть в Россию только по загранпаспортам. Въехать в Украину с территории России по внутреннему паспорту украинцы по-прежнему смогут беспрепятственно.