В Украине от гриппа умерла 55-летняя женщина

2020-01-08 20:51:03

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Женщина обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни

В Украине умерла от осложнений гриппа 55-летняя женщина. Об этом  сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

Согласно сообщению, женщина обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни и находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось  – 3 января больная умерла",  – передает Центр общественного здоровья МОЗ.

В Минздраве проинформировали, что вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно. В ведомстве также сообщили, что женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В Минздраве прогнозировали два пика заболеваемости гриппом: первый – в декабре, а второй – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.
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