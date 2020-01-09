Рябошапка реорганизовал военную прокуратуру ООС: будет расследовать небоевые потери

Кроме того, Офис генпрокурора инициировал создание при Национальной полиции Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования этих уголовных дел

Генпрокурор Руслан Рябошапка изменил структуру военной прокуратуры Объединенных сил, создав отдел процессуального руководства расследованием гибели военных не в боевой обстановке.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевых обстановке на территории проведения операции объединенных сил", – сказано в сообщении.

Кроме того, Офис генпрокурора инициировал создание при Национальной полиции Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования этих уголовных дел.

Ранее Руслан Рябошапка на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады заявил, что не видит необходимости в одной тысяче военных прокуроров в Украине из-за малой нагрузки, которая ложится на них в расследовании дел.

Как ранее сообщал Фокус:

2 января начал работу Офис генпрокурора, который пришел на смену Генеральной прокуратуре.