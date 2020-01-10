Украинская лента победила на кинофестивале фильмов ужасов в США
2020-01-10 17:24:57
Режиссер и автор сценария фильма – Дмитрий Томашпольский
В Лос-Анджелесе (США) на международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинский эзотерический детектив "Посторонний" признали победителем в номинации лучший оригинальный сценарий. Об этом сообщает Госкино в Facebook.
Режиссер и автор сценария фильма – Дмитрий Томашпольский. Это уже вторая награда "Постороннего" за сценарий. Первую награду фильм получил на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Боготе (Колумбия).
А всего фильм уже имеет восемь наград кинофестивалей со всего мира.
По сюжету картины, команда по синхронному плаванию исчезла под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропала во время приема ванны. Инспектору Глуховской придется расследовать, каким образом связаны эти два случая. А еще ей предстоит выяснить, кем она сама является.
Главные роли в картине исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.
В украинский прокат "Посторонний" выйдет в 2020 году.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинский фильм "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича получил одну из наград 54-го международного кинофестиваля в Карловых Варах.
- Летом 2019 года украинская кинолента "Домой" (EVGE) получила награду за лучший фильм Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).