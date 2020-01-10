Зеленский подпишет договор о сотрудничестве с Великобританией во время визита в Лондон

Отдельно премьер-министр а обсудил с послом Великобритании упрощения визового режима для украинцев

Украина планирует подписать новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве с Британией в ходе визита президента Владимира Зеленского в Лондон.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.

"Мы ожидаем подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 мы достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров по политической части соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", – сказал он.

Отдельно премьер-министр обсудил с послом Великобритании упрощения визового режима для украинцев.

"Украина достигла либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами британских виз. Это – больной вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем разработать пути либерализации соответствующих визовых условий", – сообщил Гончарук.

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