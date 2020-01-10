Правоохранители изъяли у незаконных АЗС 4 тысячи тонн топлива, – Гончарук
2020-01-10 19:53:21
Всего совершено 2,2 тысячи проверок
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правоохранители изъяли 4 тысячи тонн горючего на общую сумму 93,4 миллиона гривен у незаконных АЗС.
Об этом Гончарук написал в Facebook.
Всего совершено 2,2 тысячи проверок. Изъяли из оборота 4 тысяч тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн гривен, а также оборудования на сумму 94,2 млн грн.
Проверена информация о 1399 нелегальных АЗС:
377 - остановили деятельность;
316 - демонтированы ранее или отсутствуют по адресам;
243 - демонтированы за отчетный период;
463 - оформили лицензию.
Открыто 292 административных производств и 152 – уголовных.
"Правительство сделало решительные шаги. Совместно с нефтетрейдерами мы продолжим борьбу с нелегальными АЗС. Об этом мы договорились на очередной встрече сегодня", – рассказал Гончарук.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранительным органам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сотрудники СБУ и Национальной полиции в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили схему изготовления в промышленных масштабах и реализации контрафактного топлива.
- Крупные сети АЗС снизили цены на топливо после того, как их представители провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.