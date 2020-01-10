Правоохранители изъяли у незаконных АЗС 4 тысячи тонн топлива, – Гончарук

Всего совершено 2,2 тысячи проверок

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правоохранители изъяли 4 тысячи тонн горючего на общую сумму 93,4 миллиона гривен у незаконных АЗС.

Об этом Гончарук написал в Facebook.

Всего совершено 2,2 тысячи проверок. Изъяли из оборота 4 тысяч тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн гривен, а также оборудования на сумму 94,2 млн грн.

Проверена информация о 1399 нелегальных АЗС:

377 - остановили деятельность;

316 - демонтированы ранее или отсутствуют по адресам;

243 - демонтированы за отчетный период;

463 - оформили лицензию.

Открыто 292 административных производств и 152 – уголовных.

"Правительство сделало решительные шаги. Совместно с нефтетрейдерами мы продолжим борьбу с нелегальными АЗС. Об этом мы договорились на очередной встрече сегодня", – рассказал Гончарук.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранительным органам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Сотрудники СБУ и Национальной полиции в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили схему изготовления в промышленных масштабах и реализации контрафактного топлива.

Крупные сети АЗС снизили цены на топливо после того, как их представители провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.