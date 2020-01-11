У бывшего полицейского украли драгоценности на 3 млн гривен

В области был введен план "Перехват"

На Волыни в городе Владимире-Волынском у владельца ювелирных магазинов неизвестный похитил автомобиль с ювелирными украшениями на 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает местное издание Володимир Медіа.

Сообщается, что потерпевший выехал со двора своего доип и оставил заведенную машину, чтобы закрыть ворота гаража. В это время злоумышленние сел за руль автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

В 9:20 автомобиль нашли возле церкви в селе Верба.

УНИАН сообщает, что об угоне заявил владелец автомобиля. По его словам, автомобиль угнали, когда он стоял на улице возле его дома. Мужчина в это время собирался ехать на работу.

В полиции сообщили, что в области был введен план "Перехват".

По данному факту открыли уголовное производство по ст.289 Уголовного Кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Автомобиль угнали у экс-полицейского, который является владельцем нескольких ювелирных магазинов.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае в Оболонском районе Киева злоумышленники похитили у водителя машины полмиллиона гривен и попытались скрыться, но были задержаны полицейскими.