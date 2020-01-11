В американской Филадельфии откроется почетное консульство Украины

2020-01-11 22:58:34

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Город является одним из крупнейших центров украинской общины Америки

Посол Украины в США Владимир Ельченко в субботу, 11 января, принял участие в официальной церемонии подписания соглашения о создании почетного консульства Украины в городе Филадельфия, штат Пенсильвания.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице на Facebook.

Как известно, Филадельфия является одним из крупнейших центров украинской общины Америки.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из крупнейших городов восточного побережья США, бывший временной американской столице  – городе Филадельфия (штат Пенсильвания)",  – отмечается в сообщении.

Владимир Ельченко и Ирина Мазур подписывают соглашение об учреждении почетного консульства Украины в ФиладельфииВладимир Ельченко и Ирина Мазур подписывают соглашение об учреждении почетного консульства Украины в Филадельфии

Консульские функции и обязанности почетного консула предоставлены вице-президенту Украинской федерации Америки Ирине Мазур.

Владимир Ельченко и Ирина МазурВладимир Ельченко и Ирина Мазур

Филадельфия является одним из старейших городов США, шестым по населению городом Америки, в котором проживает более 1,5 миллиона жителей (по предварительным данным за 2018 год).

А в 1776 году в Филадельфии тринадцать североамериканских штатов приняли Декларацию независимости США. В период с 1776 по 1783 и с 1790 по 1800 год Филадельфия была временной столицей США.

Как ранее сообщал Фокус:

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