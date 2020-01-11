Город является одним из крупнейших центров украинской общины Америки

Посол Украины в США Владимир Ельченко в субботу, 11 января, принял участие в официальной церемонии подписания соглашения о создании почетного консульства Украины в городе Филадельфия, штат Пенсильвания.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице на Facebook.

Как известно, Филадельфия является одним из крупнейших центров украинской общины Америки.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из крупнейших городов восточного побережья США, бывший временной американской столице – городе Филадельфия (штат Пенсильвания)", – отмечается в сообщении.

Владимир Ельченко и Ирина Мазур подписывают соглашение об учреждении почетного консульства Украины в Филадельфии

Консульские функции и обязанности почетного консула предоставлены вице-президенту Украинской федерации Америки Ирине Мазур.

Владимир Ельченко и Ирина Мазур

Филадельфия является одним из старейших городов США, шестым по населению городом Америки, в котором проживает более 1,5 миллиона жителей (по предварительным данным за 2018 год).

А в 1776 году в Филадельфии тринадцать североамериканских штатов приняли Декларацию независимости США. В период с 1776 по 1783 и с 1790 по 1800 год Филадельфия была временной столицей США.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре прошлого года в Нидерландах, в городе Ден Бош, торжественно открыли почетное консульство Украины.

30 марта 2019 года в польском городе Катовице официально открыли почетное консульство Украины.