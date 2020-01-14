Коммунальщики заменили половину поврежденного участка возле Ocean Plaza

Смонтировано 12 метров теплосети из 23

На месте прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве заменили половину поврежденного участка трубопровода.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По состоянию на 18:00 уже смонтировано 12 метров теплосети. Всего замене на этом участке подлежит 23 метров.

Работы продлятся всю ночь. Завершатся завтра к утру, после чего будет начато восстановление асфальтового покрытия. После этого на месте прорыва положат новое дорожное покрытие.

Как ранее писал Фокус:

Вечером 13 января в Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza.

В результате прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza количество пострадавших составляет девять человек.