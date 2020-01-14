Коммунальщики заменили половину поврежденного участка возле Ocean Plaza
2020-01-14 19:58:17
Смонтировано 12 метров теплосети из 23
На месте прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве заменили половину поврежденного участка трубопровода.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По состоянию на 18:00 уже смонтировано 12 метров теплосети. Всего замене на этом участке подлежит 23 метров.
Работы продлятся всю ночь. Завершатся завтра к утру, после чего будет начато восстановление асфальтового покрытия. После этого на месте прорыва положат новое дорожное покрытие.
Как ранее писал Фокус:
- Вечером 13 января в Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza.
- В результате прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza количество пострадавших составляет девять человек.
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