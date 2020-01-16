Коляда – о зарплате: Государство выплатило мне долг

Министр по делам ветеранов считает, что тяжелая ответственность, возлагаемая на чиновников, не оплачивается государством адекватно

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что ее высокая зарплата за декабрь прошлого года, которая составила 159 тыс. грн, является долгом, который государство ей не выплатило за сентябрь. По ее словам туда вошли отпускные, надбавки и социалка, которую обычно выплачивают перед Новым годом.

Об этом она написала в Facebook на странице Оксаны Гаврилюк (фамилия, которую она носила в первом браке).

При этом Коляда утверждает, что в декабре оплатила налоги в размере 55 тыс. грн, отметив, что система вознаграждений и поощрений в органах исполнительной власти совсем не работает.

"История моей работы в Минвете – это 5 месяцев вообще без зарплаты, а потом – голый оклад. У министра он – 16 тыс. грн. При этом принцип работы – 24/7", – написала министр.

Коляда также отметила, что тяжелая ответственность, которая возлагается на чиновников, не оплачивается адекватно государством и поэтому их деятельность можно приравнять к волонтерству.

"Хорошие специалисты банально не могут работать в органах власти – государство не способно оплачивать их услуги адекватно. Для них это также своего рода волонтерство, которое не может продолжаться долго", – написала министр.

Она подытожила, что зарплата у чиновников должна быть достаточно высокой, чтобы стать инструментом в противодействии коррупции.

"Для меня это скорее вопрос морального выбора. Но я точно уверена, что эффективное противодействие коррупции – это не вопрос наказания, а вопрос ликвидации коррупционных предпосылок. Адекватная зарплата является одним из элементов этого (хотя и не единственным). Зарплата чиновника должна быть адекватной. Для этого правительственная команда и предлагает установку КПИ. Каждый чиновник должен понимать, что и для кого он делает, какие инструменты оценки эффективности и что будет на выходе", – написала топ-чиновница.

Как ранее сообщал Фокус:

17 января Верховная Рада собирается заслушать министров во время часа вопросов к правительству по поводу начисленных больших премий в декабре.