В Славском с остановившегося подъемника спасатели сняли 32 человека

2020-01-17 21:37:28

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К спасательным работам привлекли 17 человек и 3 единицы техники

Спасатели ГСЧС сняли с остановившегося подъемника на горе Погар в Карпатах 32 человек, в том числе 5 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 19:30 спасательные работы завершены. Всего сняли с подъемника 32 человека, из них 5 детей", – сказано в сообщении.

Предварительная причина остановки – неисправность редуктора. 

К спасательным работам привлекли 17 человек и 3 единицы техники.

Как ранее сообщал Фокус:

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