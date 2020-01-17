В Славском с остановившегося подъемника спасатели сняли 32 человека

К спасательным работам привлекли 17 человек и 3 единицы техники

Спасатели ГСЧС сняли с остановившегося подъемника на горе Погар в Карпатах 32 человек, в том числе 5 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"По состоянию на 19:30 спасательные работы завершены. Всего сняли с подъемника 32 человека, из них 5 детей", – сказано в сообщении.

Предварительная причина остановки – неисправность редуктора.

К спасательным работам привлекли 17 человек и 3 единицы техники.

Как ранее сообщал Фокус:

На Драгобрате деталь оторвалась от подъемника во время движения кресел, и вместе с ней вниз рухнули два человека.