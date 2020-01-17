В Славском с остановившегося подъемника спасатели сняли 32 человека
2020-01-17 21:37:28
К спасательным работам привлекли 17 человек и 3 единицы техники
Спасатели ГСЧС сняли с остановившегося подъемника на горе Погар в Карпатах 32 человек, в том числе 5 детей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 19:30 спасательные работы завершены. Всего сняли с подъемника 32 человека, из них 5 детей", – сказано в сообщении.
Предварительная причина остановки – неисправность редуктора.
К спасательным работам привлекли 17 человек и 3 единицы техники.
Как ранее сообщал Фокус:
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