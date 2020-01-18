Закон о среднем образовании направлен на ассимиляцию неукраиноязычного населения, – МИД РФ

В Москве продолжают повторять тезисы о "дискриминации русского языка" и "насильственной украинизации"

Министерство иностранных дел РФ пожаловалось в правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы на новый украинский закон о среднем образовании. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

В МИД РФ повторили тезис, что Киев не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, а " русский язык продолжает подвергаться двойной дискриминации".

Также в Москве утверждают, что украинские власти не проводили консультаций с представителями нацменьшинств при разработке закона.

"Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств", - говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании. Документом предусмотрены три модели изучения украинского языка. В Минобразовании говорят, что такая схема была разработана в результате детализации положений закона "Об образовании", и что соответствующая статья документа была написана после консультаций с представителями нацменьшинств и рекомендаций Венецианской комиссии.

Первая модель — для коренных народов Украины (в первую очередь, крымские татары), которые не проживают в своей языковой среде и не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало. Для них предусмотрено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) классв наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель — для школ с обучением на языке национальных меньшинств, относящихся к языкам стран-членов Евросоюза (венгерский, румынский, польский).

Дети в начальной школе будут обучаться на материнском языке наряду с изучением государственного. В 5 классе не менее 20% годового объема предметов должно преподаваться на украинском с увеличением до 40% в 9 классе. Со старшей школы этот объем должен вырасти до 60%.

Третья модель — для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). В начальной школе обучение будет идти на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени предметы будут читаться на государственном языке.

Напомним, 28 сентября 2017 года в Украине вступил в силу закон "Об образовании", языковые положения которого (ст.7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Новый закон в Украине вводит 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

8 декабря 2017 года Венецианская комиссия обнародовала заключение, согласно которому рекомендовала украинской власти сбалансировать положения языковой статьи. Также Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителей соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и тому подобное.

В решении также говорится, что содействие усилению государственного языка и его обязательность для всех граждан является "законной и даже похвальной целью государства".

То же самое касается и государственных мер по изучению языка всеми гражданами, которые являются путем к преодолению существующих неравномерностей и способствуют эффективной интеграции в общество лиц, относящихся к национальным меньшинствам.