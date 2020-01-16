Новый закон о среднем образовании: обучение по индивидуальному плану и разные системы оценивания

2020-01-16 11:50:45

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Зачисление в начальную школу должно происходить без конкурса

Верховная Рада приняла закон, который во многом по новому определяет условия получения в Украине полного среднего образования. 

Что меняется для учеников:

  • Зачисление в начальную школу без конкурсов.
  • Возможность детям с особыми образовательными потребностями учиться в обычных школах по собственной образовательной траектории.
  • Возможность для всех индивидуальной образовательной траектории. 
  • Дополнительные индивидуальные или групповые консультации, которые будут оплачиваться за счет государства.
  • Право выбирать курсы, учебные предметы.
  • Три адаптационных цикла обучения - 1-2 классы, 5-6 классы и 10 класс. 
  • Больше прав для ученического самоуправления. 
  • Три модели изучения украинского языка в школах. 

что меняется для учениковЧто меняется для учителей:

  • Реальная педагогическая автономия учителя, которая состоит в: создании программ, разработке собственной системы оценки и поощрения ученика, повышении квалификации по своему выбору и за счет государства.
  • Больше возможности для роста зарплаты учителя. 
  • Педагогическая интернатура для молодого учителя. 
  • Больше возможностей для педагогического роста учителей. 

что меняется для учителейЧто меняется для роителей:

  • Более безопасная среда в школе для детей.
  • Право инициировать проведение внепланового институционального аудита учебного заведения.

что меняется для родителейЧто меняется в управлении школами:

  • Больше возможностей для усиления школ педагогами. 
  • Новые подходы к назначению директоров школ. 
  • Финансовая автономия школ.

что меняется в управлении школамиПодробнее об всех новация нового закона можно узнать на сайте Минобразования.

Как ранее сообщал Фокус:

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