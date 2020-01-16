Новый закон о среднем образовании: обучение по индивидуальному плану и разные системы оценивания

Зачисление в начальную школу должно происходить без конкурса

Верховная Рада приняла закон, который во многом по новому определяет условия получения в Украине полного среднего образования.

Что меняется для учеников:

Зачисление в начальную школу без конкурсов.

Возможность детям с особыми образовательными потребностями учиться в обычных школах по собственной образовательной траектории.

Возможность для всех индивидуальной образовательной траектории.

Дополнительные индивидуальные или групповые консультации, которые будут оплачиваться за счет государства.

Право выбирать курсы, учебные предметы.

Три адаптационных цикла обучения - 1-2 классы, 5-6 классы и 10 класс.

Больше прав для ученического самоуправления.

Три модели изучения украинского языка в школах.

Что меняется для учителей:

Реальная педагогическая автономия учителя, которая состоит в: создании программ, разработке собственной системы оценки и поощрения ученика, повышении квалификации по своему выбору и за счет государства.

Больше возможности для роста зарплаты учителя.

Педагогическая интернатура для молодого учителя.

Больше возможностей для педагогического роста учителей.

Что меняется для роителей:

Более безопасная среда в школе для детей.

Право инициировать проведение внепланового институционального аудита учебного заведения.

Что меняется в управлении школами:

Больше возможностей для усиления школ педагогами.

Новые подходы к назначению директоров школ.

Финансовая автономия школ.

Подробнее об всех новация нового закона можно узнать на сайте Минобразования.

Как ранее сообщал Фокус: