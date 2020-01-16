Новый закон о среднем образовании: обучение по индивидуальному плану и разные системы оценивания
2020-01-16 11:50:45
Зачисление в начальную школу должно происходить без конкурса
Верховная Рада приняла закон, который во многом по новому определяет условия получения в Украине полного среднего образования.
Что меняется для учеников:
- Зачисление в начальную школу без конкурсов.
- Возможность детям с особыми образовательными потребностями учиться в обычных школах по собственной образовательной траектории.
- Возможность для всех индивидуальной образовательной траектории.
- Дополнительные индивидуальные или групповые консультации, которые будут оплачиваться за счет государства.
- Право выбирать курсы, учебные предметы.
- Три адаптационных цикла обучения - 1-2 классы, 5-6 классы и 10 класс.
- Больше прав для ученического самоуправления.
- Три модели изучения украинского языка в школах.
Что меняется для учителей:
- Реальная педагогическая автономия учителя, которая состоит в: создании программ, разработке собственной системы оценки и поощрения ученика, повышении квалификации по своему выбору и за счет государства.
- Больше возможности для роста зарплаты учителя.
- Педагогическая интернатура для молодого учителя.
- Больше возможностей для педагогического роста учителей.
Что меняется для роителей:
- Более безопасная среда в школе для детей.
- Право инициировать проведение внепланового институционального аудита учебного заведения.
Что меняется в управлении школами:
- Больше возможностей для усиления школ педагогами.
- Новые подходы к назначению директоров школ.
- Финансовая автономия школ.
Подробнее об всех новация нового закона можно узнать на сайте Минобразования.
Как ранее сообщал Фокус:
- Для венгерских школ на Закарпатье подготовят учителей украинского языка, – Минобразования.
- В украинских школах появятся уроки медиаграмотности. Об этом сказала министр образования и науки Анна Новосад.
- Зарплаты учителей в 2020 году повысят на 9%.
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