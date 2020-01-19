Сухо, ясно и тепло. Синоптики дали прогноз погоды на Крещение
2020-01-19 10:03:50
По всей Украине без осадков и до 3 градусов тепла
19 января христиане восточного обряда празднуют один из самых больших двунадесятых праздников – Крещение (Богоявление). Погода обещает быть теплой и сухой.
Многие люди традиционно в этот день идут освящать воду и окунаться.
Киевгорадминистрация уточняет, что чин освящения воды проведут в 12:00 на Оболони у Свято-Покровского храма и в 14:00 на Гидропарке у Богоявленской часовни.
В местах купания также установят цистрены с питьевой водой.
В этом году для празднования Крещения КП "Плесо" обустроило в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.
В Днепровском районе:
- пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)
- пляж "Венеция" (остров Долобецкий)
- пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)
- пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины)
- пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)
- пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская)
- пляж "Центральный" (Труханов остров).
В Оболонском районе:
- пляж "Вербный" (оз. Вербное, ул. Приозерная)
- место массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная);
- Парк "Наталка" (Оболонская набережная)
- пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия).
В Деснянском районе:
- пляж "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).
В Голосеевском районе:
- пляж "Галерная" (ул. Набережно-Корчеватская).
Кроме этого, искупаться можно будет в Х-Park (парк "Муромец") и на озере Иорданское (пр. Степана Бандеры).
Синоптики прогнозируют сухую, ясную и теплую, как для января, погоду.
В центре и на западе – 0-3 градуса тепла. Одесса, Николаев, Херсон, Крым – 2-4 градуса выше нуля. К востоку – 0-2 тепла.
По всей Украине ясно и без осадков.
ПЦУ, к слову, за несколько дней до праздника объяснила, что погружение в прорубь никогда не заменит таинства исповеди и причастия.
"Вода не смывает грехи, потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией", – говорят в церкви.
Также церковники отмечают, что на Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше": "Нет необходимости запасаться водой в огромных бидонах или канистрах… Не от количества воды зависит святость и степень полученных даров Божественной благодати.
Дело как раз в другом – в образе жизни человека, изменениях в душе, вере и делах, добавили в Церкви.
Как ранее сообщал Фокус:
- В России, в Ленинградской области, гатчинскому священнику запретили служить после того как у годовалого ребенка в результате крещения появились ссадины и ушибы.
- В октябре прошлого года в сети появились фотографии Ким Кардашьян на церемонии крещения младших детей в Ереване.