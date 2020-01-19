Пограничники не пустили в Украину четырех российских артистов

Трое из них не смогли объяснить цели пребывания в Украине, еще один – ранее незаконно пересекал границу с Крымом

Сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде в Украину четырем артистам из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники не назвали их имен. Сообщается, что они прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы.

Правоохранителями было установлено, что один из прибывших артистов незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма. Ему запретили посещать Украину, поставив соответствующую отметку в паспорте.

Еще троим актерам было отказано во въезде, так как они не смогли объяснить цели своего пребывания в Украине.

По информации сайта Musin.zp, сегодня в Запорожье должен был состояться спектакль "Идея Фикс" с известными российскими актерами Маратом Башаровым, Ларисой Удовиченко и Сергеем Колесниковым в главных ролях.

В прошлом году пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда, или они превысили срок пребывания в Украине, или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе российскому поп-певцу Егору Криду запретили въезд на территорию Украины до 2021 года.

В феврале 2019 года ведущую "Агент-шоу" на телеканале "Пятница" и экс-звезду тревел-шоу "Орел и решка" Анастасию Ивлееву не впустили в Украину.

За визиты в аннексированный Крым 25-летней российской актрисе Маргарите Аброськиной на 3 года запретили въезд в Украину.