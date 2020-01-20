Курили в тамбуре: Пассажиры избили проводника за просьбу потушить сигареты

Полицейские задержали хулиганов

В ночь на 20 января в поезде №43 "Киев-Ивано-Франковск" четверо пассажиров избили 50-летнего проводника. Нападавшим не понравилась просьба не курить в тамбуре.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Сотрудник "Укрзализныци" получил телесные повреждения: у него зафиксированы ушибы лица.

В связи с инцидентом начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию "Львов". Полицейские задокументировали этот случай и задержали хулиганов.

"Укрзализныця" призвала Нацполицию объективно расследовать происшествие. Кроме того, два ведомства ведут переговоры о возможном сотрудничестве по обеспечению сопровождения некоторых пассажирских поездов.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году сообщалось, что "Укрзализныця" планирует провести эксперимент, в рамках которого в некоторых пассажирских поездах дальнего следования число проводников будет сокращено из расчета 2 проводника на 2 вагона.

На повышении стоимости билетов в 2020 году "Укрзализныця" планирует заработать 700 млн грн.