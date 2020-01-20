Курили в тамбуре: Пассажиры избили проводника за просьбу потушить сигареты
2020-01-20 23:16:32
Полицейские задержали хулиганов
В ночь на 20 января в поезде №43 "Киев-Ивано-Франковск" четверо пассажиров избили 50-летнего проводника. Нападавшим не понравилась просьба не курить в тамбуре.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
Сотрудник "Укрзализныци" получил телесные повреждения: у него зафиксированы ушибы лица.
В связи с инцидентом начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию "Львов". Полицейские задокументировали этот случай и задержали хулиганов.
"Укрзализныця" призвала Нацполицию объективно расследовать происшествие. Кроме того, два ведомства ведут переговоры о возможном сотрудничестве по обеспечению сопровождения некоторых пассажирских поездов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В прошлом году сообщалось, что "Укрзализныця" планирует провести эксперимент, в рамках которого в некоторых пассажирских поездах дальнего следования число проводников будет сокращено из расчета 2 проводника на 2 вагона.
- На повышении стоимости билетов в 2020 году "Укрзализныця" планирует заработать 700 млн грн.
- С начала 2019 года по ноябрь через интернет продано более 25 млн ж/д билетов.
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