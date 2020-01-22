В состав группы входили 13 человек, в том числе руководитель одной из общественных организаций Житомира и военнослужащий ВСУ

В Житомирской области СБУ блокировала деятельность организованной группировки, участники которой наладили масштабное изготовление и сбыт наркотиков на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В состав группы входили 13 человек, в том числе руководитель одной из общественных организаций Житомира и военнослужащий ВСУ.

Компоненты для изготовления наркотиков злоумышленники заказывали через интернет, а также в специализированных точках торговли химическими соединениями. С целью конспирации они постоянно меняли место расположения "производства" и переезжали в разные населенные пункты вблизи областного центра.

Сбывали амфетамин оптовыми партиями через сеть дилеров. Встречи с заказчиками проходили в одной из автомастерских Житомира.

Ежемесячно наркогруппировка синтезировала и сбывала до трех килограммов амфетамина, что по ценам "черного рынка" составляет почти 1.2 миллиона гривен.

Правоохранители задержали двух активных участников группировки вблизи областного центра во время производства очередной партии амфетамина.

Во время более двадцати одновременных обысков по месту жительства и регистрации злоумышленников, а также в автомобилях наркодельцов правоохранители изъяли почти 250 граммов психотропа, 300 граммов марихуаны, технологическое оборудование, химические вещества и прекурсоры, наличные, банковские карты, мобильные телефоны, оружие и другие доказательства противоправной деятельности группы.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что местная полиция должна усилить борьбу с наркотрафиком в городе.

В Черновцах во время обыска у одного из предполагаемых наркодилеров было изъято два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 тысяч гривен.