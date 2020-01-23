На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранение

Боевики шесть раз открывали огонь

На Донбассе 22 января вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, наблюдалась работа снайперов.

Обстрелы со стороны боевиков 22 января фиксировали рядом с Павлополем, Талаковкой, Лебединским, Водяным, Майорским и Шумами.

С начала суток 23 января боевики открывали огонь из стрелкового оружия по украинским военным рядом с Опытным.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.