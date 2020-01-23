На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранение
2020-01-23 08:57:04
Боевики шесть раз открывали огонь
На Донбассе 22 января вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный, еще один получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, наблюдалась работа снайперов.
Обстрелы со стороны боевиков 22 января фиксировали рядом с Павлополем, Талаковкой, Лебединским, Водяным, Майорским и Шумами.
С начала суток 23 января боевики открывали огонь из стрелкового оружия по украинским военным рядом с Опытным.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
- В Офисе генпрокурора отчитались по потерям на Донбассе: в течение 2019 года и в январе 2020-го погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения.
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