Лоукостер SkyUp запускает рейсы в Грецию из пяти украинских городов

Из Киева с 25 апреля запускаются рейсы в Ираклион

Лоукостер SkyUp Airlines уже в мае запустит рейсы из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова в города Греции.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

В частности, из Киева с 25 апреля запускаются рейсы в Ираклион (остров Крит). Сначала они будут осуществляться по субботам и воскресеньям, а с 26 мая будут по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону с багажом составляет от 3,3 тыс. грн.

Кроме того, из Киева с 30 мая запускаются рейсы на остров Корфу, а с 31 мая – в Закинтос (остров Закинф).

Рейсы на Корфу будут выполняться по субботам; стоимость билета – от 3,4 тыс. грн. В Закинтос – по воскресеньям; стоимость билета – от 3,4 тыс. грн.

Из Запорожья, Львова, Одессы и Харькова запускаются рейсы только в Ираклион.

Из Львова они будут осуществляться со 2 мая по средам и субботам; стоимость билета – почти от 3,3 тыс. грн. Из Запорожья – с 3 мая по воскресеньям, с 28 мая – по четвергам и воскресеньям; стоимость билета – от 3,2 тыс. грн. Из Одессы – с 19 мая по вторникам; стоимость билета – от 3,4 тыс. грн. Из Харькова – со 2 мая по субботам, а с 27 мая – по средам и субботам; стоимость билета – от 3,7 тыс. грн.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинский лоукостер SkyUp планирует запустить в первой половине 2020 года рейсы из Харькова в Батуми, Тбилиси (оба – Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль).

SkyUp Airlines также открывает продажу билетов на рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия).

Комиссия Госавиаслужбы одобрила заявки авиакомпании SkyUp на регулярные маршруты из Львова, Запорожья и Харькова в Стамбул.