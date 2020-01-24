"Нафтогаз" предупредил о возможном срыве отопительного сезона

Поставки газа 37 тепловикам из-за долгов могут быть прекращены

"Нафтогаз Украины" сообщил о риске прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года 37 производителей тепла. Эти компании не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках специальных (льготных) условий.

Долги таких предприятий создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах.

По состоянию на 23 января, должникам для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо оплатить 454,4 млн гривен (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019-го). Согласно условиям заключенных договоров, окончательный расчет за газ, потребленный в декабре, должен быть осуществлен до 25 января.

Как ранее сообщал Фокус: