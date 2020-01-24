"Нафтогаз" предупредил о возможном срыве отопительного сезона
2020-01-24 17:17:02
Поставки газа 37 тепловикам из-за долгов могут быть прекращены
"Нафтогаз Украины" сообщил о риске прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года 37 производителей тепла. Эти компании не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках специальных (льготных) условий.
Долги таких предприятий создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах.
По состоянию на 23 января, должникам для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо оплатить 454,4 млн гривен (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019-го). Согласно условиям заключенных договоров, окончательный расчет за газ, потребленный в декабре, должен быть осуществлен до 25 января.
Как ранее сообщал Фокус:
- Контракт главы "Нафтогаза" Андрея Коболева заканчивается в марте-2020. Его продление зависит от решения наблюдательного совета компании.
- 13 декабря "Нафтогаз" досрочно перечислил в госбюджет 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд грн налоговых платежей.
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