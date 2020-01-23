Глава Нафтогаза прокомментировал свою возможную отставку

2020-01-23 11:55:59

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Андрей Коболев отказался комментировать вопрос о "собеседованиях" в ОП по поводу возможного назначения премьер-министром

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается уже в марте. Его продление зависит от решения наблюдательного совета компании. 

Об этом сообщает Украинсая правда.

"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен. Если он будет продлен – это вопрос к наблюдательному совету", – сообщил Коболев.

Кроме того, он отказался комментировать возможный конфликт с коммерческим директором Нафтогаза Юрием Витренко и "собеседованиях" в Офисе президента по поводу возможного назначения на должность премьер-министра.

Как ранее сообщал Фокус:

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