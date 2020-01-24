Детский омбудсмен Кулеба вернулся к работе после ДТП, – СМИ
2020-01-24 20:59:43
Следствие по факту ДТП продолжается
Детский омбудсмен Николай Кулеба, который в ноябре прошлого года попал в автомобильную аварию, уже вышел на работу.
Об этом раасказала помощница Кулебы, пишет "Страна".
По ее словам, сейчас здоровье Кулебы удовлетворительное; полученные травмы пока дают о себе знать, но нужно время на его полное выздоровление.
"Состояние старшего сына лучше, он сейчас находится на реабилитации. Реабилитация не будет быстрой, но присутствует положительная динамика восстановления", – сказала она.
По данным СМИ, на работу Кулеба вышел в начале января. А водитель автомобиля, который столкнулся с машиной Кулебы, вышел на работу в декабре.
Следствие по факту ДТП продолжается.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кулеба и его сыновья попали в ДТП в Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области 24 ноября. Автомобиль Toyota, в котором находился уполномоченный с двумя своими сыновьями, пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и был сбит микроавтобусом.
- По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).
- Cоветник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что Николай Кулеба является виновником ДТП.
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