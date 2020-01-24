Детский омбудсмен Кулеба вернулся к работе после ДТП, – СМИ

Следствие по факту ДТП продолжается

Детский омбудсмен Николай Кулеба, который в ноябре прошлого года попал в автомобильную аварию, уже вышел на работу.

Об этом раасказала помощница Кулебы, пишет "Страна".

По ее словам, сейчас здоровье Кулебы удовлетворительное; полученные травмы пока дают о себе знать, но нужно время на его полное выздоровление.

"Состояние старшего сына лучше, он сейчас находится на реабилитации. Реабилитация не будет быстрой, но присутствует положительная динамика восстановления", – сказала она.

По данным СМИ, на работу Кулеба вышел в начале января. А водитель автомобиля, который столкнулся с машиной Кулебы, вышел на работу в декабре.

Следствие по факту ДТП продолжается.

Как ранее сообщал Фокус:

Кулеба и его сыновья попали в ДТП в Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области 24 ноября. Автомобиль Toyota, в котором находился уполномоченный с двумя своими сыновьями, пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и был сбит микроавтобусом.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Cоветник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что Николай Кулеба является виновником ДТП.