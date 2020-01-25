На Львовщине незаконно вырубили лес на 2,5 млн гривен

Чиновникам грозит до восьми лет тюрьмы

На Львовщине правоохранители заподозрили двух чиновников в причастности к незаконной вырубке деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сказано, что государству нанесены убытки свыше 2,5 млн гривен.

"Как установлено в ходе предварительного расследования, бывший председатель одной из районных государственных администраций Львовщины, будучи должностным лицом, дал разрешение на вырубку зеленых насаждений на территории одной из ОТО, которая входит в состав района, руководителем которого на посту главы РГА находился в то время подозреваемый. Деятельность экс-главы РГА повлекла тяжкие последствия – незаконную вырубку около 300 деревьев, что нанесло ущерб окружающей среде на сумму почти 2 млн грн", – сказано в сообщении.

Председатель объединенной территориальной общины, используя служебное положение, распорядился передать почти 450 кубов срубленной древесины на сумму более 500 тыс грн частному предприятию.

Полиция сообщила бывшему главе РГА о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса. Главе ОТО было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – от пяти до восьми лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году пятый президент Петр Порошенко подписал закон о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.