День Татьяны: Минюст подсчитал, сколько Тань родилось в Украине за последние три года
2020-01-25 17:31:11
В 2017-2019 года 2957 девочек получили имя Татьяна
25 января православная церковь отмечает День Татьяны. По этому случаю Минюст решил выяснить насколько популярно это имя в Украине.
Согласно подсчетам министерства, за последние три года 2957 девочек получили имя Татьяна.
Напомним, еще с III века христианская церковь почитает святую великомученицу Татиану Римскую. Согласно преданиям, она родилась в богатой и знатной римской семье. Как и родители она приняла христианство и вела благочестивый образ жизни. В 226 года ее схватили по указанию властей и приказали поклонятся языческим богам. Девушку подвергали мучительным пыткам, однако на следующий день ее раны заживали, а обидчиков наказывали неведомые силы. Однако в конце концов Татьяну казнили.
В Российской империи, а позже в СССР и современной России день Татьяны одновременно считается и днем студента. В 1755 году в Татьянин день императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий.
Напомним, в 2019 году в Киеве родились 32 634 ребенка. Самыми популярными женскими именами были Саломия, Мария, Варвара, Милана и Арина, а мужскими – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.
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