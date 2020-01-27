Сутки на Донбассе: двое погибших и двое раненых

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня

За истекшие сутки боевики 12 раз нарушали режим тишины на Донбассе, погибли два украинских военных, один ранен, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что из-за обстрелов со стороны боевиков один военный погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и еще один получил боевую травму.

Семь обстрелов по украинским позициям зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Пять вражеских обстрелов было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме того, 26 января в 18.15 в районе участка разведения около Богдановки боевики вели обстрел из стрелкового оружия.

С началом текущих суток пророссийские боевики из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус:

В субботу, 25 января, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.