В поезде "Киев-Москва" пограничники нашли в тайнике украинские загранспаспорта и монеты

2020-01-27 14:22:45

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Кроме того, найдены 300 единиц бижутерии

Вечером 26 января украинские пограничники и таможенники в поезде "Киев-Москва" обнаружили тайник, в котором были спрятаны различные украшения, монеты и 22 загранпаспорта гражданина Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Вечером 26 января во время осмотра одного из вагонов в конструктивных полостях купе правоохранители нашли хорошо спрятанные четыре пакета. В пакетах находилось 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц бижутерии и 500 монет", – сказано в сообщении.

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Обнаруженый товар и документы изъяты правоохранители. Продолжается экспертиза относительно выявленных предметов и мероприятия по установлению их владельца.

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