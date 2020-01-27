Террорист участвовал с боях под Илловайском и Дебальцево

В Киеве боевик незаконного вооруженного формирования "Оплот" из "ДНР" во время конфликта у заведения отдыха несколько раз выстрелил в правоохранителей, в результате чего один полицейский получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Участковые офицеры полиции "вне службы, в гражданской одежде и без оружия", отдыхали в заведении. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице.

На видео с камеры наблюдения виден человек, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие.

"Конфликт злоумышленник продолжил бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый офицер наклонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия", – сообщили в полиции.

Огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции Деснянского управления полиции. Стрелком оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области.

Согласно сайту "Миротворец", мужчина проходил службу у террористов "ДНР", является командиром разведки подразделения "Оплот", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском.

Правоохранители задержали подозреваемого через несколько часов после инцидента на одной из улиц Киева. По месту его жительства обнаружена и изъята куртка, в которую он был одет на момент преступления, и мобильный телефон.

Раненого офицера прооперировали, он находится под наблюдением врачей.

Как ранее сообщал Фокус:

19 февраля 2018 года пограничники задержали двух участников подразделения боевиков "Оплот".