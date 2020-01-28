Самую большую катастрофу в медицине сотворил Сталин, – Радуцкий

По словам нардепа, советский диктатор создал ситуацию, когда врачи получают низкие зарплаты, а пациенты сами доплачают им за работу

Иосиф Сталин заложил основы нынешней ситуации в медицине, когда врачи получают низкую зарплату, но при этом пациенты постоянно носят им различные "благодарности". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

По его словам, в сейчас в Украине сформировано "общество кривых зеркал", когда люди сами приносят врачам "благодарности".

"Когда-то на одном телеканале в ток-шоу в студии была половина врачей и половина пациентов. На вопрос о том, кто давал не взятки, но благодарности врачам, все подняли руки, включая врачей. Но когда спросили у врачей, кто из них принимал эти благодарности, не было ни одной руки. Мы общество кривых зеркал. Мы идем и платим. Даже в Советском Союзе платили, кто-то шоколадку давал, кто-то несколько рублей. В селах тоже что-то несли и несут врачам", – рассказал Радуцкий.

По его словам, виновником такой ситуации стал Иосиф Сталин.

"Самую большую катастрофу в медицине сотворил Сталин. Когда стоял вопрос зарплат врачей, он сказал, что повышать зарплаты не надо, мол, врачи и так себе заработают. Он и внес эту историю кривого зеркала", – считает нардеп.

Он отметил, что общество соглашается, что врач, "отучившись семь лет и обучаясь всю жизнь, который стоит под уголовной статьей каждую секунду", получает зарплату 3-5 тысяч гривен, но при этом "мы все равно ходим и ноем", когда речь заходит о введении дополнительной оплаты за медицинские услуги.

"Общество должно перестроиться. Любые наши законодательные инициативы, чтобы мы не делали, не будут восприниматься. Мы не хотим принимать популистские вещи. Реформы будут нравиться не всем. Но мы пройдем через это. Или надо все остановить и вернуть как было, вернуть разбитые окна и обшарпанные больницы. Это должно выбрать общество", – подчеркнул Радуцкий.

Как ранее сообщал Фокус:

После назначения на должность новый глава МОЗ Зоряна Скалецкая назвала своей первоочередной задачей выравнивание зарплат врачей, поскольку у одних она высокая, а у других – 5-6 тыс. гривен.