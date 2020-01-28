Замглавы ГБР Бабиков представлял интересы Януковича на нескольких заседаниях, – прокурор

2020-01-28 16:00:50

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По словам прокурора Яниса Симонова, Бабиков представлял интересы Януковича на нескольких заседаниях, в частности на тех, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков защищал интересы беглого президента Виктора Януковича в суде.

Об этом сообщил прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, представлявший сторону обвинения по делу Януковича, передает Громадське.

По его словам, Бабиков представлял интересы Януковича на нескольких заседаниях, в частности на тех, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи.

"Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание (где рассматривали – ред.) разрешение на осуществление заочного досудебного расследования событий 18-20 февраля 2014 года", – рассказал Симонов.
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Сам же Бабиков утверждает, что никогда не представлял интересы Януковича.

По его словам, он как сотрудник адвокатского объединения лишь подписывал некоторые технические документы, однако каких-либо соглашений с Януковичем об оказании адвокатских услуг не подписывал и лично его не знает.

"Я не представлял интересы Януковича, тем более по делам Майдана... Кто-то из вас с 2014 до 2020 года слышал мое имя как адвоката, который предоставляет ему правовую помощь? Вам показывают документы, где написано о якобы представительстве его интересов. В адвокатских объединениях работают несколько адвокатов. Как правило, в каждом производстве есть адвокат, который непосредственно осуществляет защиту клиента, он разрабатывает стратегию защиты человека, с которым заключен договор адвокатским объединением. Однако поскольку адвокаты часто участвуют в судебных заседаниях, а законодательство требует подачи процессуальных документов в ограниченные сроки, иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в то время в объединении", – объяснил Бабиков.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал выдержки из судебных документов по делу Януковича с пояснением, что Бабиков предоставлял правовую помощь беглому президенту.

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