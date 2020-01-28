Суд арестовал бывшего замминистра топлива и энергетики за ущерб в 2 млрд грн

Задержан он был в Грузии в марте 2017 года

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал замминистра энергетики и угольной промышленности при Януковиче. В сообщении пресс-службы суда не называется имя, но по данным "Украинской правды" речь идет об Игоре Кирюшине.

Его подозревают в причастности к хищению имущества "Укрнафты" и "Укргаздобычи" на сумму около 2 млрд гривен.

Кирюшина будут держать под стражей до 6 марта. Залог, определенный судьей, составляет почти 6 млн грн. Его могут внести в любой момент до окончания действия постановления об аресте.

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Кроме того, экс-замминистра обязан не менять место жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Кирюшин был замминистра топлива и энергетики с 2009 по 2011 годы. Согласно версии следствия, он был участником преступной группировки беглого президента Виктора Януковича.

В 2010–2014 годах вместо того, чтобы сжиженный газ госпредприятий продавать частным компаниям по льготным ценам, установленным для населения, его продавали другим субъектам хозяйствования.

27 января Кирюшина экстрадировали из Грузии. Задержан там он был в марте 2017 года.

Как ранее сообщал Фокус:

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