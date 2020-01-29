Реальная средняя зарплата в декабре по сравнению с ноябрем увеличилась на 15,1%, а относительно декабря 2018 года – на 11,3%

Средняя номинальная заработная плата в Украине в декабре 2019 года составляла 12 тысяч 264 грн

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

По сравнению с ноябрем она выросла на 14,8%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2018 года) – на 16%.

Реальная средняя зарплата в декабре по сравнению с ноябрем увеличилась на 15,1%, а относительно декабря 2018 года – на 11,3%.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года наблюдался в Николаевской (на 25,9%), Ровенской (на 20,9%), Хмельницкой (на 20,8%), Киевской (на 29%), Днепропетровской (на 18,6%), Запорожской (на 17,4%), Луганской (на 16,8%), Донецкой (на 16,6%), Волынской (на 16,5%), Тернопольской (на 16,2%), Одесской (на 16,1%) и Черкасской (на 16%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксирован в Киеве – 18869 грн, самый низкий – в Черниговской области – 8851 грн. При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 13177 грн, Луганской области – 10195 грн.

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