Основные украинские телеканалы исчезли из бесплатного доступа на спутнике
2020-01-29 11:35:30
Свой спутниковый сигнал закодировали медиагруппы
С 28 января крупные украинские медиагруппы закодировали свой сигнал на спутнике.
Свой спутниковый сигнал закодировали медиагруппы 1+1 media, Медиа Группа Украина, StarLightMedia и Inter Media Group, а именно, 23 телеканала:
- 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс, УНИАН ТВ (1+1 media);
- Новый канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2 (StarLightMedia);
- Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель (Inter Media Group);
- Украина, НЛО TV, Индиго TV (Медиа Группа Украина).
В открытом доступе останутся нишевые, информационные, общественные и региональные телеканалы.
Фокус выяснил, чтобы по-прежнему иметь доступ к телеканалам, придется выбрать один из вариантов, каждый из которых потребует финансовых затрат. Первый — подключиться к одному из двух официальных провайдеров спутникового телевидения. Для этого необходимо помимо тарелки купить за 1099 грн специальный тюнер с системой декодирования и после этого выбрать подходящий ТВ-пакет. Предложения провайдеров стоят от 60 до 249 грн в месяц, в зависимости от количества каналов в пакете.
Альтернативой может стать кабельное телевидение. Месячный пакет в среднем обходится в 90 грн. Третий вариант — подключиться к цифровому эфирному вещанию (Т2), но и здесь придётся понести дополнительные расходы на приобретение тюнера для приёма цифрового сигнала. Самый дешёвый приемник сигнала Т2 стоит 250 грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал перенос срока окончательного отключения аналогового телевидения в Украине на 30 июня 2020 года.
- Украина еще в 2006 году подписала меморандум "Женева-2006", предусматривающий проведение цифровой реформы телевидения в течение десяти лет. Но в июне 2015-го Нацсовет первый раз сообщил об отсрочке перехода страны на цифровое вещание.