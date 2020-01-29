Сенцов: Масонам не продавался, в политику идти не собираюсь

"Я буду делать то, что делаю в пользу Украины, и говорить то, что думаю", - заявил режиссер

Экс-политзаключенный Олег Сенцов заявил, что он "никому не продался" и не собирается идти в политику.

Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook.

"Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю в пользу Украины, и говорить то, что думаю", - написал он.

"И когда информационные свалки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/ Путину/масонам и мормонам – это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому-то начал мешать", – добавил Сенцов.

Сенцов пишет, что на его любимой футболке имеется надпись "Born free", то есть рожденный свободным, – и таким он хочет оставаться, поэтому никому не удастся его "ни купить, ни запугать".

Как ранее сообщал Фокус:

Сенцов считает, что конфликт с РФ – "во многом информационный", и бороться с ним можно только правдой. И "проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том что его поддерживает большинство россиян".

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если это поможет освободить украинских политзаключенных.