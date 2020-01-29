Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газа

Помогла теплая зима

Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Интерфакс-Украина.

"Мы 100% выходим с избыточными запасами из отопительного периода. Большие запасы также в европейских газохранилищах", – рассказал министр.

По его словам, большие запасы газа, заключенный в конце 2019 года транзитный контракт и теплая зима являются драйверами снижения цены на газ в Европе, что в итоге отразится и в платежках конечных потребителей страны.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ". Цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.