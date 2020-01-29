В киевском метрополитене рассказали, когда исчезнут жетоны

Все записанные поездки на зеленую карту можно использовать до 31 марта 2021 года

С первого апреля 2020 года разовый проход в киевский метрополитен будет осуществляться по QR-билетам. Об этом сообщается в официальной группе КП "Киевский метрополитен" в "Фейсбук".

"Решение о переходе на электронный билет, предвидит, что жетоны будут работать до 31 марта. Используйте, пожалуйста, все свои жетоны, если не планируете сохранять их на "долгую память". С первого апреля разовый проход будет осуществляться по QR-билетам", - сказано в заявлении.

В метрополитене также отмечают, что все записанные поездки на зеленую карту можно использовать до 31 марта 2021 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции строительства метро в киевском районе Виноградарь заявил, что работы по продлению Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена идут по графику, и никаких сбоев в строительстве нет.