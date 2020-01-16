В киевском метро заменят турникеты, которые "бьют" пассажиров

На 15 станциях

В 2020 году на 15 станциях столичного метро появятся новые турникеты для бесконтактной оплаты проезда. Старые турникеты будут демонтированы.

Об этом на странице в Facebook написал Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто оплатил проезд. Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что современные турникеты были заказаны в Словении у компании Riko за более чем 100 миллионов гривен. Турникеты подобной модели установили в начале 2019 на станции Площадь Льва Толстого.

Согласно условиям контракта, словенцы должны поставить оборудование для станций Героев Днепра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Льва Толстого, Лыбидская, Кловская, Дворец спорта, Дружбы народов, Выдубичи, Славутич, Осокорки, Позняки и Харьковская.

Турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, Карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году в киевском метро стали устанавливать новые турникеты украинского производства. Новые турникеты начали появляться на станции метро "Площадь Льва Толстого".