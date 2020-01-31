Ситуация на Донбассе: боевики ранили украинского военного
2020-01-31 08:26:37
Боевики шесть раз обстреливали украинские позиции
За прошедшие сутки, 30 января, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
Боевики обстреливали украинских военных вблизи Березового, рядом с Талаковкой, неподалеку Орехово, рядом с Новотошковским, вблизи населенного пункта Хутор Свободный.
С началом этих суток российские оккупационные войска два раза осуществили обстрелы позиций украинских военных – рядом с Луганским и неподалеку Широкиного. За текущие сутки потерь нет.
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