Ситуация на Донбассе: боевики ранили украинского военного

Боевики шесть раз обстреливали украинские позиции

За прошедшие сутки, 30 января, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

Боевики обстреливали украинских военных вблизи Березового, рядом с Талаковкой, неподалеку Орехово, рядом с Новотошковским, вблизи населенного пункта Хутор Свободный.

С началом этих суток российские оккупационные войска два раза осуществили обстрелы позиций украинских военных – рядом с Луганским и неподалеку Широкиного. За текущие сутки потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус: