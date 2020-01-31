Парикмахерскую Кабмина отдали "инвестняням", – Дубилет

В освобожденной комнате обустроят 12 рабочих мест для работников UkraineInvest (офис по привлечению и поддержке инвестиций)

В Кабинете Министров Украины закрыли парикмахерскую, а в освобожденном помещении обустроили 12 рабочих мест для UkraineInvest.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

"У нас в Кабмине произошло неслыханное – мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки – 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см)", – рассказал министр.

По словам Дубилета, в освобожденной комнате обустроят 12 рабочих мест для работников UkraineInvest (офис по привлечению и поддержке инвестиций).

"Кстати, в заголовках можно так и написать: "Няни захватили помещение парикмахеров". А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем – другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи", – рассказал Дубилет.

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