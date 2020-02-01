Весна в Украине наступит через 6 недель, – сурок Тимка III

Харьковский сурок предсказал раннюю весну

Сурок Тимка III во время традиционной церемонии на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина предсказал раннюю весну в 2020 году.

Видеозапись предсказания была опубликована в одном из городских Telegram-каналов.

Когда грызуна достали из норы, он не увидел своей тени. По мнению исследовательницы Надежды Токарской, это означает, что весна должна наступить в течение шести недель.

"Что сказать? Тимка в шоке от такой погоды. Но весна будет продолжаться и тепло придет через шесть недель", - рассказала она.

Питомец биостанции также прогнозирует, что следующей зимой снегопады будут такими же редкими, как и в нынешнем году, уточняет местное издание NewsRoom.

За предсказание сурок получил подарок в виде букета из морковки, яблок и злаков.

На биостанции ХНУ имени Каразина в Гайдарах День сурка отмечают с 2004 года. Тимка III занимается прогнозами последние три года. Его предшественник – Тимка ІІ – трудился семь лет, после чего ушел на пенсию.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году сурок Тимка IIІ предсказывал позднюю весну.