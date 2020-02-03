Умерла спикер Верховной Рады УССР – единственная женщина на этом посту

Валентине Шевченко было 84 года

В Киеве на 85-м году жизни умерла глава Верховного Совета УССР в период с 1984 по 1990 годы Валентина Шевченко.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня, в возрасте 84 лет, умерла председатель Президиума Верховной Рады УССР с 1984 по 1990 год Шевченко Валентина Семеновна. Я хотел бы высказать соболезнования родным и близким от имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса", – заявил Разумков в понедельник во время согласительного совета Верховной Рады.

По его словам, она была значимой личностью в истории украинского государства".

Как пишет сайт Гордон, в последнее время Шевченко серьезно болела и проходила лечение в клинике "Феофания". По предварительной информации, прощание с ней состоится в четверг, 6 февраля, на территории клиники "Феофания". Шевченко будет похоронена на Байковом кладбище рядом со своим мужем.

Валентина Шевченко родилась в 1935 году в Кривом Роге в семье шахтера. Она работала заместителем министра образования УССР и заместителем председателя президиума Верховного Совета УССР. В 1985 году Шевченко, самую молодую (50 лет) из членов политбюро, избрали председателем совета. Она стала единственной женщиной в истории на этом посту.

В девяностых годах прошлого века возглавляла Национальный фонд "Украина – детям", Всеукраинский благотворительный фонд содействия развитию физической культуры, спорта и туризма, а в 2002 – Конгресс деловых женщин Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

79-летний султан Омана Кабус бен Саид умер 10 января. Кабус руководил государством с 1970 года. К власти пришел в результате бескровного переворота с помощью колониальных властей Великобритании. Он стал первым султаном Омана.