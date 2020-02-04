"Надела перчатки, стала на колени и вперед". Украинка приняла роды на борту самолета Qatar Airways

23-летняя мать ребенка, гражданка Таиланда, скрыла беременность, но роды прошли успешно и сейчас она чувствует себя хорошо

Украинский врач Елена Федченко приняла роды на борту самолета Qatar Airways, который летел из Дохи в Бангкок. Мальчик родился полностью здоровым. О необычных родах написала сама Федченко у себя в Facebook.

По ее словам, было три часа ночи, когда в самолете объявили, что нужен врач.

"Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сё в Калькутте, ждём скорую. Но мама ребёнок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерство и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту! Вспомнила все в одну минуту!" – написала Федченко.

В комментариях под постом она рассказала, что инцидент произошел в три часа ночи.

"Сначала думала прикинуться спящей))) но пошла. А там в каптерке в хвосте самолета женщина на полу, стюардессы в растерянности. Я перчатки надела, стала на колени и вперед", - рассказала она.

Экипаж самолета попросил у нее предоставить медицинскую лицензцию, поэтому необходимые документы ее переслали через интернет.

23-летняя мать ребенка чувствует себя хорошо. Из-за ЧП на борту самолет Qatar Airways совершил вынужденную посадку в Калькутте (Индия).

Стало известно, что гражданка Таиланда скрыла беременность перед сотрудниками аэропорта.

Согласно международным законам, ребенок, который рождается на борту самолета, может претендовать на три вида гражданства: гражданство страны, которой принадлежит самолет; страны, над чьей территорией произошли роды и страны, где самолет приземлился.

Событие прокомментировала подруга Елены – Наталья Белоконева. На своей странице в Facebook она удивилась агрессивной реакции пассажиров. Многие люди, по ее словам, были недовольны из-за вынужденной двухчасовой посадки: "Я за такое не платил", "А рожать нельзя было на земле".

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