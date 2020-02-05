В Украине стали выдавать ID-карты с электронной подписью. Первым ее получил Зеленский

Услуга доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста

Президент Владимир Зеленский перым в Украине воспользовался бесплатной услугой по внесению квалифицированной электронной подписи (КЭП) на чип ID-карты гражданина Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский посетил районный отдел Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области, где руководство МВД и ГМС представили ему возможности по оформлению и использования ID-карты с КЭП.

Глава ГМС Максим Соколюк рассказал, что в целом государство уже выдала 4,4 млн ID-карточек. С сегодняшнего дня их владельцы могут бесплатно получить услугу по внесению КЭП на чип ID-карты.

Зеленский прошел процедуру получения паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и сдал паспорт-книжечку.

"Очень круто. Очень быстро. В целом вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись", – говорит президент.

По его словам, что и услуга по внесению электронной подписи в паспорте гражданина Украины, и запуск приложения "Дія", презентация которого предварительно запланирована на 6 февраля, являются примерами реализации стратегии нынешней власти "Государство в смартфоне".

В МВД рассказывают, что услуга доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста.

Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года.

Сейчас услугу можно получить двумя способами:

сразу после получения новой ID-карты

в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации

записать на ранее выданную ID-карту - в любом территориальном подразделении ГМС, независимо от места регистрации.

Оформление КЭП и внесения его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию. Однако, в случае нежелания собственника ID-карты получить такую ​​услугу, он не сможет воспользоваться всеми преимуществами электронной цифровой подписи.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что ID-карта выдается на основе Единого государственного реестра и имеет надежную защиту, содержащий биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами.

Напомним, что проект мобильного приложения "Дія" реализуется в сотрудничестве Минцифры, МВД, Приватбанка и IT-компании EPAM.

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