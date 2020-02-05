В Николаеве полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников
2020-02-05 15:27:25
После разоблачения мужчина извинился перед пострадавшими и пообещал вернуть все деньги
В Николаеве полицейский на встрече одноклассников обокрал четырех своих школьных друзей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Отмечается, что в субботу вечером, 1 февраля, бывшие одноклассники отдыхали в одном из кафе в центре Николаева. Спустя время некоторые из отдыхавших заметили, что у них из сумок исчезли деньги. Оказалось, что всего пропало около 4,5 тысяч гривен из четырех сумок.
Пострадавшие вызвали полицию и обратились к персоналу заведения. Пересмотрев записи с камер наблюдения, выяснилось, что пока все танцевали, мужчина в темной одежде, утащил сумку под стол, где достал кошелек и вытащил из него деньги, пишет местное издание "Преступности.НЕТ".
После разоблачения мужчина извинился перед пострадавшими и пообещал вернуть все деньги. Те, в свою очередь, отказались писать заявления на своего одноклассника.
В Николаевской полиции сообщили, что указанный работник уволен из рядов полиции. По данному факту проводится служебное расследование, материалы которого передадут в ГБР.
По данным местных СМИ, человек на видео очень похож на сотрудника полиции, майора Антона Симакова. В соцсетях его отметили на фото компании, которая отдыхала 1 февраля в заведении, где произошел инцидент. Он является старшим инспектором управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ НП в Николаевской области.
Согласно данным декларации, бывший полицейский имеет жену и трех дочерей.
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